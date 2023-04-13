Жителей Владивостока попросили не открывать окна из-за пыли пустыни

В Приморском крае из-за переноса ветрами пыли и песка из пустыни Гоби после дождя все окна и автомобили оказались в грязи. Управление Роспотребнадзора по региону информирует население Владивостока о высокой концентрации взвешенных веществ в воздухе.

Утром 12 апреля жители начали публиковать в социальных сетях кадры с грязью, оставшейся после дождя. Позднее стало ясно, что пыль была перенесена северо-западными ветрами из Китая и Монголии.

«Рекомендуем <...> не открывать окна для проветривания и максимально сократить пребывание детей на улице», — говорится в сообщении ведомства.

При этом на остальной территории Приморья превышений концентрации не регистрируется.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что сотрудники управления Роспотребнадзора Приморского края проанализировали влияние песчаной бури на качество воздуха в регионе. В результате проверки они выяснили, что концентрация взвешенных веществ во Владивостоке в пределах нормы.