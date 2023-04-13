Песчаная буря почти не повлияла на качество воздуха в Приморье
Сотрудники управления Роспотребнадзора Приморского края проанализировали влияние песчаной бури на качество воздуха в регионе. Они проверили содержание загрязняющих веществ в воздухе.
Пробы брали в трех муниципалитетах края, сразу после известий о песчаной буре. Как пишет ИА UssurMedia.ru, в Уссурийске содержание взвешенных веществ в воздухе находится в пределах допустимых концентраций. Хорошие показатели также в Артеме и Владивостоке. Всего же было проведено 15 исследований.
Vostokmedia напоминает, что в Приморском крае прошли песчаные бури и «грязевые дожди». Грязные разводы на машинах наблюдали жители многих населенных пунктов края. Некоторые жаловались на песок в волосах и другие неприятные моменты.
Ранее сообщалось, что 13 апреля ввели ограничения для движения транспорта на некоторых участках дорог в Хабаровском крае. Причиной стали снегопады.