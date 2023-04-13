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Дистрибьютор рассказал о комплектации иранских автомобилей Saipa в РФ

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Фото: Global Look Press/Artem Sobolev
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Компания Best Motors рассказала о технических характеристиках и комплектации иранских автомобилей Saipa, которые поступят в продажу в России в июне.

Хетчбэк Quik и седаны Saina и Shahin получат кондиционер, гидравлический усилитель руля, задние датчики парковки, ABS и две подушки безопасности, а также алюминиевые диски. В зависимости от комплектации возможно оснащение мультимедиасистемой и камерой заднего вида, пишет «Газета.Ru».

Quik имеет двигатель мощностью 87 л.с. и трансмиссию с вариатором или 5-ступенчатой механикой. Аналогичные характеристики доступны для Saina. В одной из семи комплектаций Quik имеется круиз-контроль.

Shahin оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 110 л.с. Среди возможных опций седана есть зеркала с электроприводом и люк в крыше.

Фарси-такси: в России начнутся продажи автомобилей Saipa
Цена машин из Ирана составит 1–1,7 млн рублей

27 марта стало известно, что стоимость автомобилей Saipa составит от 1 млн до 1,7 млн рублей, что делает их самыми дешевыми иномарками. На них предусмотрена гарантия три года, или 100 тыс. км пробега.

До этого, 27 февраля, Telegram-канал торгпредства России в Иране сообщил, что иранский автоконцерн Saipa подписал с российской компанией Best Motors соглашение о поставках трех моделей автомобилей на российский рынок.

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