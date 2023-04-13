Генетики выявили у русских повышенный риск тяжелой формы лихорадки Западного Нила

Специалисты медико-генетического центра Genotek провели исследование, в рамках которого выяснили, какие народы России имеют повышенный риск тяжелой формы лихорадки Западного Нила — ими, в частности, оказались русские и украинцы. Результатами исследования с «Известиями» 13 марта поделился директор по продукту Genotek Александр Ракитько.

Уточняется, что в выборку исследования вошли 100 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Оказалось, что мутация в гене CCR5 (она также отвечает за резистентность к ВИЧ-инфекции) связана с симптоматическим течением вируса Западного Нила. Это, в частности, боль в глазах, воспаление лимфоузлов, общая слабость, рвота, диарея и спазмы в животе. Примечательно, что CCR5 не оказывает существенного влияния на восприимчивость к заражению вирусом лихорадки Западного Нила.

«Одна и та же мутация может совершенно по-разному влиять на проявление разных болезней и признаков. Например, люди, резистентные к вирусу иммунодефицита человека по причине генетической мутации в гене CCR5, имеют восприимчивость, а значит, и повышенный риск проявления тяжелой формы такого редкого тропического заболевания, как лихорадка Западного Нила. Это довольно редкое для наших широт заболевание, тем не менее важно об этом знать в рамках путешествий или деловых поездок, поэтому такие мутации мы тоже показываем в нашем тесте», — рассказал Ракитько.

Ранее специалисты Genotek определили народности с самой частой генетической устойчивостью к ВИЧ-инфекции. В случае с вирусом лихорадки Западного Нила, как установили исследователи, данные этносы наиболее подвержены тяжелому течению этого инфекционного заболевания. Среди них — удмурты и бесермяне (1,9%), ашкеназские евреи (1,8%), мордва (1,5%), русские (1,3%), украинцы (1,1%), татары (1%).

«Реже мутация в гене CCR5 встречается у ингушей (0,027%), бурят и монголов (0,063%), якутов и долганов (0,068%), башкир (0,07%), азербайджанцев (0,10%) и чеченцев (0,11%)», — отметил Ракитько.

По его словам, с региональной точки зрения лидерами по распространенности вышеупомянутого генотипа в России являются: Удмуртская Республика (2,1%), Республика Карелия (2%), Костромская область (2%), Ульяновская (1,8%) и Московская (1,7%) области.

Лихорадка Западного Нила — инфекционное заболевание, передающееся с укусами комаров рода Culex, Aedes и иксодовых клещей. Как рассказал эксперт, болезнь распространена в странах с жарким тропическим климатом (Африка, Азия, Южная Америка, Индия), однако с развитием туризма и естественной миграцией зараженных птиц случаи инфицирования отмечены также в Европе и России (преимущественно на юге страны — Краснодарский край, Волгоградская, Астраханская, Ростовская области и другие).

Рактитько отметил, что большая часть инфицированных не имеет никаких симптомов. Признаки патологии могут варьироваться от легких до более тяжелых. В тяжелом состоянии наблюдаются следующие признаки: боль в глазах, опухшие лимфоузлы, общая слабость, рвота, спазмы в животе и диарея. Однако самой крайней формой считается нейроинвазивная — в этом случае наблюдается поражение центральной нервной системы, воспаление оболочек головного мозга (менингит). В некоторых случаях возможен смертельный исход.

22 марта сообщалось, что в России в 2023 году было зафиксировано два завозных случая лихорадки Западного Нила. Уточнялось, что в 2022 году подтвердились 33 заражения инфекционным заболеванием.

Ранее, 20 марта, сообщалось, что жительница Красноярского края заболела лихорадкой Западного Нила. По словам заболевшей, она отдыха в Таиланде. Во время отпуска женщину несколько раз кусали комары. После возвращения у нее повысилась температура.