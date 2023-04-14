Названы популярные направления среди россиян для отдыха в майские праздники

Самым популярным городом для семейного отдыха в майские праздники оказался Санкт-Петербург. Такими данными с «Известиями» поделился сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Как отметили в сервисе, количество заказов на длинные выходные среди путешественников с детьми увеличилось на 57,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего семьи бронируют отели на 4–7 дней: такая продолжительность зафиксирована в 47,4% случаев. На 2–3 дня отправятся отдыхать 25,8% туристов, а на один день — 21,9%. Остальные забронировали жилье более чем на неделю.

Самым популярным российским городом для семейного отдыха в начале мая оказался Санкт-Петербург: его доля составила 20,5% от всех отельных бронирований внутри страны. Чаще всего в Северной столице выбирают объекты размещения без звезд — апартаменты, хостелы и гостевые дома. Второе место занял Сочи, где проведут праздники 15% путешественников, а третье — Москва (14,5%). В обоих городах туристы отдают предпочтение четырехзвездочным гостиницам.

Кроме того, в список вошли Калининград (5,7%), Казань (3,2%), Нижний Новгород (2,7%), Волгоград (1,8%), Ярославль (1,7%), Владивосток (1,6%) и Псков (1,5%). В Калининграде, Казани и Нижнем Новгороде семьи с детьми обычно выбирают гостиницы с четырьмя звездами, в Волгограде, Ярославле и Пскове наиболее востребованы объекты размещения без звезд, а во Владивостоке чаще всего бронируют отели категории «три звезды».

5 апреля аналитики разработчика IT-решений Bnovo и OneTwoTrip выяснили, что россияне в 2023 году намерены путешествовать в Санкт-Петербург, Москву и Адлер. 31% туристов планируют поездку на август, 26% — на сентябрь, 22% — на май, 23% выбирают июнь.

До этого, 31 марта, эксперт, бизнес-тренер и владелец международной сети туристических агентств GiTravel Тариел Гажиенко рассказал, что курорты Краснодарского края считаются самыми популярными в России. Наибольшей любовью туристов в этом регионе пользуются Сочи, Анапа и Геленджик.