В ЕК признали обязанность вернуть замороженные активы ЦБ России

Юристы Еврокомиссии (ЕК) заявили, что замороженные в Евросоюзе (ЕС) активы Банка России придется вернуть после окончания конфликта на Украине. Об этом 13 апреля сообщила на своем сайте немецкая газета Die Welt со ссылкой на неопубликованный документ ЕК.

С юридической точки зрения активы ЦБ РФ передать Украине нельзя, отметили специалисты.

«Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки», — говорится в публикации.

К тому, чтобы направить замороженные российские резервы на восстановление Украины, призывает председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Эту идею поддерживают депутаты Европейского парламента и несколько государств-членов, включая Польшу, Латвию, Литву и Эстонию.

Однако этот план беспрецедентен в истории международного сообщества и обречен на провал, отмечается в статье.

Замороженные резервы ЦБ РФ трогать нельзя, потому что однажды, когда конфликт закончится, их придется вернуть России, уверены эксперты.

Ранее, 11 апреля, стало известно, что Швейцария не будет накладывать дополнительные ограничения на российские активы. Власти страны отметили, что заморозили 7,5 млрд франков, что составляет чуть более трети от €21,5 млрд, замороженных по всему ЕС.

Лидером среди всех европейских государств по количеству замороженных активов Москвы является Бельгия с €250 млрд.

В Москве неоднократно заявляли о нелегитимности и преступном характере замораживания российских активов.

Так, 10 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает заморозку активов РФ попранием международного права и посягательством на государственную и частную собственность, а также на основы мировой экономики.

В начале марта исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов сказал, что замороженные на Западе российские средства рано или поздно будут возвращены, любая форма их отъема противоречит нормам международного права.

Западные страны начали ужесточать санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.