МИД РФ указал на рост антизападных настроений у молодежи в Африке

Среди молодежи Африки растут антизападные настроения и непринятие политики доминирования, что должно быть использовано Россией для укрепления взаимоотношений со странами континента. Такую точку зрения 13 апреля высказал директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко в ходе круглого стола в Совете Федерации по теме: «Информационное противостояние в условиях нарастающей геополитической напряженности с Западом. Итоги и выводы».

«Быстрорастущая и набирающая влияние аудитория — это молодежь, африканская улица, я бы назвал электронной улицей. Речь о той молодежи, которая становится всё более сетеориентированной. Здесь наблюдаем естественный всплеск антизападных настроений, довольно серьезный, связанный с неприятием того, что Запад отринул все приличия в международных делах», — отметил он.

По мнению Ткаченко, эта группа населения имеет ощутимое влияние на элиты стран Африки, а значит Россия должна пользоваться этой ситуацией и налаживать дружественные связи с Африканским континентом.

«Наша работа по противостоянию неоколониализму базируется на том, что мы приносим им равенство, уважение и порой даже преференциальное отношение. Это дорогого стоит», — пояснил директор департамента Африки.

Он также подчеркнул, что из 54 государств Африки минимум половина склонна к тому, чтобы выражать симпатию в адрес России и того, что она делает на мировой арене.

«А остальные являются латентными симпатизантами, которые вынуждены ввиду своей финансовой, экономической и политической зависимости от западных стран подстраиваться под их нарративы», — заключил Ткаченко, добавив, что эти страны будут готовы поддержать РФ в случае ее успеха на международной арене.

Ранее, 26 марта, газета The Washington Post указала на то, что вице-президент США Камала Харрис во время своей поездки в Африку встретилась с широко распространенными опасениями, согласно которым американская администрация налаживает отношения с африканскими странами из-за стремления противостоять России и КНР, а не ради жителей континента.

До этого, 20 марта, президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что Африка станет одним из лидеров многополярного миропорядка.

В июле прошлого года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отмечал, что в основе отношений Москвы с африканскими партнерами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества».