Генпрокуратура начала проверку предположительной сцены убийства украинского военного

Генеральная прокуратура России инициировала проверку фото- и видеоматериалов, содержащих, предположительно, сцены убийства украинского военнослужащего. Об этом ведомство сообщило 13 апреля на своем сайте.

«На кадрах распространенного видео неизвестный человек в летний период времени года в камуфляжной форме применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему, в результате которого причиняет ему смерть», — говорится в заявлении.

Для оценки достоверности материалов принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки. Генпрокуратура проверит ход и результаты проверки.

Ранее, 12 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал проверить подлинность распространившихся в Сети кадров с обезглавливанием военнослужащего. Он заявил, что «нужно проверить достоверность этих ужасных кадров».

31 марта глава управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк заявил о 91 доказанном факте вины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в насильственном исчезновении военных во время СВО, а также о произвольном задержании людей силами украинской армии. Кроме того, Тюрк сообщил о случаях сексуального насилия со стороны солдат Украины.

Ранее, 16 марта, постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов также указывал на замалчивание Западом преступлений украинской стороны. Тогда же он отметил, что западные СМИ и правозащитные организации игнорируют нарушения украинскими военными норм и принципов ведения боевых действий. Дипломат напомнил, что ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Донбасса, а также используют гражданскую инфраструктуру для размещения солдат и военной техники.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.