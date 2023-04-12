Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 12 апреля, призвал проверить достоверность распространившихся в Сети кадров с обезглавливанием военнослужащего.

«Безусловно, это ужасные кадры, и сначала нужно проверить достоверность. А затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место. Если имело, то где и со стороны кого», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что «мы живем в мире фейков», поэтому «нужно проверить достоверность этой съемки».

Ранее, 31 марта, глава управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк заявил о 91 доказанном факте вины ВСУ в насильственном исчезновении военных во время СВО, а также о произвольном задержании людей силами украинской армии. Кроме того, Тюрк сообщил о случаях сексуального насилия со стороны солдат Украины.

16 марта постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов также указывал на замалчивание Западом преступлений украинской стороны. Тогда же он отметил, что западные СМИ и правозащитные организации игнорируют нарушения украинскими военными норм и принципов ведения боевых действий. Дипломат напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать населенные пункты Донбасса, а также используют гражданскую инфраструктуру для размещения солдат и военной техники.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.