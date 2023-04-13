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Польша попросила ФРГ разрешить поставить Киеву полученные от ГДР МиГ-29

DPA: Польша запросила у ФРГ разрешения на поставку Миг-29 Киеву
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Фото: ТАСС/EPA/Adam Warzawa
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Польша запросила у Германии разрешение на поставку Украине истребителей МиГ-29, поставленных Варшаве в годы существования ГДР. Об этом 13 апреля сообщило агентство DPA.

Варшава направила соответствующий запрос федеральному правительству, рассказал агентству источник в кабмине ФРГ.

Речь идет об истребителях МиГ-29 из запасов ГДР, которые Берлин передал Польше более 30 лет назад, уточняет газета Süddeutsche Zeitung.

До этого, 11 апреля, министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что решение западных стран, которое касается возможной передачи боевых самолетов Украине, может быть принято до лета. Он не исключил этого после поставок МиГ-29 в Польшу и Словакию.

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Днем ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что Украина намерена получить от Запада американские истребители F-16, поскольку остальные модели военной авиации придется долго ждать.

5 апреля заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Кристофер Грейди назвал передачу Украине истребителей F-16 чрезмерно затратной и нецелесообразной. Он объяснил, что $40 млрд за поставку F-16 лучше потратить на снаряды 155 мм и управляемые ракеты GMLRS.

Президент Польши Анджей Дуда в середине марта на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским объявил о готовности своей страны поставить на Украину четыре боевых самолета советской разработки, а в будущем — и всего своего парка истребителей МиГ-29 того же производства: это 30 самолетов.

Также в марте стало известно, что Братислава передаст Киеву истребители МиГ-29 и два ЗРК «Куб». Соответствующее соглашение подписали министр обороны Словакии Ярослав Надь и посол Украины в республике Мирослав Кастран.

Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. РФ считает, что поставляемая военная техника не поможет украинским войскам провести наступление и станет законной целью для ВС России.

О начале проведения СВО было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны военных Украины.

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