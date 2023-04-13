В Нижнем Тагиле женщина замаскировала кошку под ребенка для передачи наркотиков
Женщина в Нижнем Тагиле нарядила в детскую одежду домашнюю кошку, замаскировав ее под грудного ребенка, чтобы прятать наркотики. Об этом 13 апреля рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) РФ.
Женщина по указанию анонимного работодателя делала вид, что отправилась на прогулку якобы с «дочерью», хотя на самом деле должна была дойти до тайника с крупной партией наркотического вещества N-метилэфедрона. После этого она должна была расфасовать наркотик на более мелкие партии и сделать закладки.
«Предполагаемая закладчица задержана с поличным возле дачного поселка на окраине города. В утепленной одежде для новорожденных, которую фигурантка несла в руках, оказалась домашняя кошка. Из комбинезона-конверта полицейские также извлекли пять свертков с белым порошком», — указано на сайте МВД.
Кроме того, оперативники нашли 12 закладок, которые задержанная успела сделать в течение дня.
Задержанной оказалась жительница Красноярского края, приехавшая в Нижний Тагил. Женщина подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере (ст. 228.1 УК РФ). Также возбуждено дело по ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению»).
10 апреля стало известно, что в Подмосковье сотрудники ФСБ изъяли 699 кг кокаина на 2,5 млрд рублей у членов международного картеля, планировавших переправить наркотик в Европейский союз (ЕС). Розничный сбыт, по оценкам ФСБ, мог принести преступникам прибыль в размере не менее 6 млрд рублей.
До этого, в феврале, в одной из квартир Лосино-Петровского округа Подмосковья нашли склад с крупными партиями наркотиков, общая стоимость которых может достигать 150 млн рублей. Как сообщал телеканал «Звезда», что всё содержимое хранилища планировалось распространить с помощью тайников-закладок по территории Московской области.