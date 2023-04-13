Россияне смогут списать долг до 1 млн рублей
В России расширят возможности для банкротства физических лиц. Минэкономразвития разработало два нововведения. Максимальную сумму долга увеличат с 500 тыс. до 1 млн рублей. Обратиться за списанием смогут пенсионеры и женщины в декрете. Сейчас получателям соцвыплат трудно подать на банкротство, передает телеканал «Известия». Поскольку пенсии и пособия считаются постоянным доходом. Законопроект внесут в Госдуму в весеннюю сессию.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.