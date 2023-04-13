Песков объяснил причину отсутствия соцсетей у Путина

Президент России Владимир Путин не нуждается в ведении социальных сетей, так как его слова и так все слушают. Об этом заявил в четверг, 13 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с участниками «Мастерской новых медиа».

«В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шепотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram?» — пояснил Песков.

В 2021 году пресс-секретарь президента РФ заявил, что у Путина нет аккаунтов в социальных сетях. Тогда он уточнил, что российский лидер не хочет, чтобы аккаунты за него вел кто-то другой, но сам не может этого делать в силу занятости.

В 2019 году Песков также рассказал, почему не желает вести аккаунты в соцсетях. Он сообщил, что предпочитает не регистрироваться на онлайн-платформах, поскольку эти ресурсы ему не нравятся и он не испытывает потребности в них.

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