Занятия школьников отменили из-за мороза в Воркуте
Занятия в школах отменили в Воркуте из-за неблагоприятных погодных условий. Также дома остались студенты всех курсов дневных отделений средних профессиональных заведений.
Решение об отмене занятий было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Об этом сообщает ИА FlashNord.
Температура воздуха утром 13 апреля упала до –22 градусов Скорость ветра составила 3 м/с.
На прошлой неделе в Воркуте действовало штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. В связи с метелью видимость не превышала 500 м.