Штормовое предупреждение объявили в Коми из-за сильного ветра

Штормовое предупреждение объявили в Воркуте и Инте (Республика Коми) на ближайшие сутки. По данным синоптиков, в муниципалитетах ожидается усиление ветра.

Согласно прогнозам, до утра 8 апреля скорость порывов ветра будет достигать 15–20 м/с в Интинском районе и 23 м/с в Воркутинском районе. На территориях ожидается метель, видимость упадет до 300–500 м. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

С 9:00 7 апреля в Воркуте закрыта кольцевая дорога. Школьники с 1-го по 11-й классы остались дома. Для водителей организованы пункты временного размещения. Кроме того, колонны автобусов сопровождает специальная техника, чтобы горожане могли воспользоваться транспортом в пургу. Личный транспорт в колонны не допускается.

Жителей республики просят отказаться от использования своих автомобилей. При перемещениях по улицам следует избегать деревьев, линий электропередачи, не приближаться к шатким строениям.