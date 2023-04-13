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«Ростех» начал производство бронежилетов в Туле

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Фото: Ростех/Егор Юркин
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На заводе «Октава» в Туле запустили производство бронежилетов «Оберег», которые обеспечивают защиту от осколочных снарядов и пуль. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех», в состав которой входит тульское предприятие.

«Армейский тактический бронежилет — один из главных элементов снаряжения военнослужащего, поэтому разработка шла в тесном взаимодействии с непосредственными участниками СВО. В результате получилась качественная и удобная амуниция, надежно защищающая от осколочных снарядов и пуль», — рассказал заместитель генерального директора «Ростеха» Александр Назаров.

По его словам, завод готов выпускать до 2 тыс. бронежилетов в квартал. Кроме того, планируется увеличить объем производства до 7,5 тыс. в квартал.

В пресс-службе отметили, что элементы бронежилета изготавливаются из арамидной ткани. «Оберег» весит 9,1 кг, пластины защищают жизненно важные органы, при этом не сковывая движения и позволяя сохранять мобильность.

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В марте «Ростех» сообщил, что специалисты холдинга «Росэлектроника», принадлежащего госкорпорации, создали опытные образцы материала, способного поглощать радиоволны в широком диапазоне частот. Он может быть использован для изготовления деталей летательных аппаратов, что сделает самолеты невидимыми для обнаружения.

В январе директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что предприятие занимается разработкой разведывательно-ударных коптеров, которые смогут бить по противнику роем. По его словам, дроны разрабатываются специально для нужд специальной военной операции и в этом вопросе корпорация работает совместно с Минобороны.

В феврале Чемезов заявил, что объемы серийного производства новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал» будут увеличены.

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