«Мать бойца благодарила нас за бронежилет, спасший жизнь»

Успехи специальной военной операции невозможны без поставок в войска современного вооружения, экипировки, средств защиты. Еще в 2014 году в Донецкой Народной Республике (ДНР) были созданы предприятия военно-промышленного комплекса, которые обеспечивали народную милицию самой необходимой продукцией. Но с началом СВО объемы ее выпуска пришлось экстренно наращивать. Зачастую производство разворачивается на предприятиях, которые до этого выпускали сугубо мирные товары. Корреспонденты «Известий» побывали на донецком предприятии, которое само разработало и наладило поставки бойцам бронежилетов, спасших уже не одну жизнь.

Тайное место

— Для меня самым важным отзывом на нашу работу стал визит матери одного из бойцов. Она пришла и благодарила нас за бронежилет, который спас жизнь ее сыну. Показала осколок артиллерийского снаряда, который он остановил. Даже не знаю, как она нас нашла: мы-то переход на военное производство совсем не афишируем, — рассказывает директор одного из донецких заводов.

И правда, до начала специальной военной операции здесь делали продукцию сугубо гражданского назначения, но затем перешли на выпуск изделий, необходимых войскам. Распространяться о смене профиля опасно: цеха, в которых мы разговариваем, находятся не в глубоком тылу, а в зоне досягаемости ствольной артиллерии противника.

На одной производственной линии здесь уже делают бронежилеты, на второй — уголковые отражатели различных размеров и конфигураций, на третьей — ложные позиции средств огневого поражения , чтобы вводить противника в заблуждение. И переоснащение предприятия новыми станками для производства продукции, необходимой на линии боевого соприкосновения, продолжается.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Мы производим общевойсковые бронежилеты, которые комплектуем стальными панелями с защитными свойствами, соответствующие 5-му классу, баллистическими пакетами из многослойного кевлара, уверенно удерживающими пистолетную пулю с метровой дистанции и осколки ручных гранат. Готовим к запуску производственный участок интересной высокотехнологичной продукции. Какой — понятное дело, сказать не могу. Но, полагаю, через полтора-два месяца продемонстрируем первые серийные образцы, — рассказывает наш собеседник.

Производство военной продукции здесь стали разворачивать уже в начале мобилизации, которую в ДНР объявили в феврале 2022 года. Практически у каждого работника предприятия призвали родственников или друзей, многие ушли добровольцами.

Модель бронежилета разрабатывали сами. Ставили цель, чтобы он соответствовал условиям современной войны, был достаточно прост по конструкции и недорог, чтобы приобретать его могли в первую очередь простым солдатам. Изучали и российские и трофейные образцы снаряжения, учитывались отзывы из армии. Результатом стал бронежилет, выполненный из ткани с ИК-ремиссией, что сокращает вероятность обнаружения военнослужащего современными приборами наблюдения, распространенными у противника. Он уже неоднократно проверен в бою.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Чуть позже с учетом массового применения противником противопехотных мин пришлось освоить производство снаряжения для саперов. А после появления у ВФУ высокоточного вооружения — уголковых отражателей и ложных позиций средств огневого поражения. Но войска нуждаются не только в оружии, поэтому по их запросу началось производство даже компактных полевых бань. Работает завод с минимальной рентабельностью, признает его директор.

— В условиях боевых действий рентабельность производства продукции, предназначенной для военных, конечно, должна иметь разумные пределы. Собственно, мы делаем то, что должны. Здесь каждый хочет увидеть победу своими глазами, — подчеркивает он.

Обратная связь

Производство буквально у самой линии боевого соприкосновения — это, с одной стороны, очевидный риск, но с другой — возможность получить быструю обратную связь. К тому же при освоении новых моделей и их испытаниях консультации действующих военных можно получить практически мгновенно. А еще такое близкое расположение к районам боев — это и дополнительное чувство ответственности. Халатность в отношении качества, конструктива или эргономики недопустима, ведь применять изделия будут вчерашние соседи заводчан, находящиеся на переднем краю.

Сегодня производство работает в инициативном порядке, без государственной финансовой помощи или заказов. Последние получить трудно хотя бы потому, что в условиях боевых действий затруднена сертификация любой новой продукции военного назначения. А государственные закупки тех же несертифицированных бронежилетов попросту невозможны. Тем не менее производство полностью законно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Я искренне признателен главе республики, который сделал всё, что в его силах, для того чтобы нужная армии продукция производилась в ДНР. Формальные препятствия были преодолены благодаря его решениям, — отмечает руководитель предприятия.

Подобные случаи инициативного освоения изделий далеко не единичны в ДНР и ЛНР, да и в других регионах России. Например, среди одежды, которую для нужд армии передают волонтеры, есть дождевики, производство которых освоило одно из предприятий, чей основной профиль — детская непромокаемая одежда.

— Волонтерское движение стало чрезвычайно важным объединяющим фактором, дало понимание, что это касается каждого, — заканчивает свой рассказ директор завода.

И очень важным, по его словам, является то, что солдаты чувствуют участие и поддержку тех, кого они защищают. Поэтому в упаковки со снаряжением на заводе кладут детские письма — они не менее важны для тех, кто находится на линии боевого соприкосновения.