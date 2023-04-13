Опубликован официальный анонс сериала по «Гарри Поттеру»

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал официальный анонс сериала по «Гарри Поттеру». Ролик про мальчика-волшебника появился на YouTube, передает телеканал «Известия». Как сообщил правообладатель, каждый сезон будет основан на одной из семи книг Джоан Роулинг. Также в компании в Warner Bros. характеризуют шоу как «10-летний сериал». При этом, как сообщается, актеры фильмов о Гарри Поттере участия в телесериале не примут — будет задействован новый актерский состав. К слову, исполнительными продюсерами шоу выступят автор книг о волшебнике — Джоан Роулинг и Нил Блэр, который спродюсировал фильмы серии «Фантастические твари». А вот подробностей о сценаристах сериала нет, дата релиза также неизвестна.

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