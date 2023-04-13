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На Пасху 15% россиян съедают только верхушку кулича

Исследование «СберМегаМаркета» показало, что 15% россиян съедают только верхушку кулича
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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На Пасху 15% россиян признались, что съедают лишь верхушку кулича. Это показал опрос маркетплейса «СберМегаМаркет», с результатами которого ознакомились «Известия».

Согласно данным исследования, в основном съедают кулич не полностью люди в возрасте 18–24 лет, из которых только глазурь — 12%, а всё, кроме изюма, — 13%.

Также три четверти респондентов рассказали, что устраивают пасхальную игру «Битки» (развлечение, когда два игрока держат сваренные вкрутую куриные яйца и стараются разбить чужое, оставив свое целым, — Ред.).

Помимо этого в ходе опроса выяснилось, как россияне относятся к традициям празднования Пасхи. Так, 91% ответил, что они обмениваются угощениями с друзьями и родственниками, например крашеными яйцами (92%), куличами (79%) и пасхой (49%). Чаще всего обмениваются угощениями люди 35–44 лет (95%), проживающие в городах-миллионниках (95%). Отмечается, что при этом среди респондентов люди 18–24 лет реже обмениваются яйцами (77%), но чаще пасхой (53%).

По итогам исследования, среди опрошенных 61% собирается отмечать Пасху в кругу семьи и в основном это люди 35–44 лет.

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Ранее, 13 апреля, врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Урал» Елизавета Кардапольцева рассказала о том, что людям с заболеваниями печени и аллергией на яичный белок следует отказаться от поедания яиц на Пасху, а от куличей — людям с ожирением и сахарным диабетом.

Она отметила, что лучше всего на Пасху сдержать баланс питания и физической активности, а также употребить всё самое калорийное в первой половине дня.

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