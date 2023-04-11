На дела милосердия: как пройдет благотворительный пасхальный тираж «Русского лото»

В середине апреля 2023 года пройдет благотворительный пасхальный тираж «Русского лото». Таким образом крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» откликнулся на потребность поддержать службу «Милосердие». Эта организация помогает одиноким старикам, людям с инвалидностью, попавшим в беду беременным женщинам, детям-сиротам, бездомным и людям с ВИЧ. Как исторически связаны благотворительность и лотереи в России, и как сегодня развиваются подходы к оказанию помощи — в материале «Известий».

Беспроигрышный тираж

Трансляция благотворительного 1489-го тиража «Русского лото» состоится на Пасху — 16 апреля. Этот тираж станет беспроигрышным: из мешка достанут все 90 бочонков, и каждый билет что-нибудь выиграет, но сумма будет зависеть от номера хода — чем раньше, тем крупнее выигрыш. Каждый участник сможет прикоснуться к чуду и доброй семейной традиции розыгрышей всенародно любимой лотереи. Минимальные и максимальные размеры выигрышей определятся позднее, так как они зависят от количества проданных билетов. Однако уже обещают джекпот от 800 000 000 рублей и другие крупные призы — в том числе, по миллиону рублей.

Билет пасхального тиража станет отличным подарком близким на светлый праздник Пасхи не только потому, что тираж беспроигрышный, но и потому, что он особенный: 10 рублей с каждого билета перечислят на дела милосердия. Конкретным благополучателем выбрана крупнейшая православная социальная служба в России — «Милосердие». Таким образом каждый участник 1489-го тиража «Русского лото» сможет внести вклад в поддержку нуждающихся и подарить родным и близким яркие праздничные эмоции.

«Суть пасхального тиража „Русского лото“ состоит в том, чтобы собрать средства на дела Милосердия. К тому же, это прекрасный подарок на Пасху. Каждый билет — выигрышный. Так что, радуются все: и тот, кто дарит, и тот, кому дарят. Пасхальный тираж не про азарт, он посвящен благотворительности», — отметила Тутта Ларсен, которая стала лицом рекламной кампании благотворительного пасхального тиража «Русского лото».

Поэтому если кто-то еще не определился с подарком друзьям и близким на Пасху, можно купить билет на 1589-й тираж «Русского лото» и поделиться таким образом добром и радостью.

Традиция благотворительных лотерей

По словам представителей «Столото», пасхальный тираж «Русского лото» никак не объединяет православный праздник с азартными играми. С правовой точки зрения, лотереи в России законодательно отделены от азартных игр. Лотереи, в отличие от азартных игр, — это безопасный способ получить яркие эмоции и новые впечатления.

А если взять исторический аспект, лотереи в нашей стране традиционно выступали как форма благотворительности. Например, при императрице Елизавете Петровне доходы от розыгрышей шли на содержание отставных и раненых обер- и унтер-офицеров и рядовых. Посредством лотерей помогали больным, голодающим и другим нуждающимся. Нередко проведение благотворительных розыгрышей приурочивалось к православным праздникам.

Например, в Томске первая лотерея-аллегри и бал-базар состоялись 30 декабря 1867 года в честь празднования Рождества Христова. А лотерея-аллегри, проходившая 2 апреля 1868 года, была приурочена к празднику Святой Пасхи. В 1914 году при участии императрицы Александры Федоровны Романовой благотворительный тираж позволил собрать для раненых солдат и гражданских 3 млн рублей во время Первой мировой войны.

Добровольно и системно

Сумма, которая будет собрана на дела милосердия благодаря проведению благотворительного пасхального тиража, станет известна 16 апреля 2023 года в программе «У нас выигрывают!» на НТВ в 08:20 по местному времени.

«Выбор службы помощи „Милосердие“ как единого, но не конечного благополучателя, основан на том, что тираж призван возродить российские традиции церковно-государственных лотерей и выпадает на Пасху — светлый праздник, который наполняет сердца людей радостью, объединяет верующих, вдохновляет на благие дела», — пояснили в «Столото».

Востребованность благотворительных фондов в России продолжает расти, даже с учетом расширяющейся господдержки социально незащищенных граждан. В отличие от муниципальных служб, они чаще могут оказывать точечную и адресную помощь, плотнее взаимодействовать с попавшими в беду россиянами и привлекать частные средства.

Русская Православная Церковь — крупнейший благотворительный институт в стране. У церкви есть возможность помогать людям не только в мегаполисах, но и в отдаленных поселениях.

При участии Русской Православной Церкви открыты свыше 260 центров гуманитарной помощи, где каждый нуждающийся человек бесплатно может получить продукты и одежду. При поддержке Церкви работают более 90 приютов для бездомных, еще 80 приютов создано по всей стране для женщин с детьми.

Важно, что первый детский хоспис в России создал в Санкт-Петербурге священник — протоиерей Александр Ткаченко. А в Москве именно православная служба «Милосердие» организовала работу «Автобуса милосердия», в зимние месяцы спасавшего бездомных от замерзания на улице. Позднее по примеру этого проекта подобные церковные «Автобусы милосердия» стали появляться в других городах России, а московский Департамент соцзащиты позднее запустил собственную службу «Социальный патруль». Особого внимания заслуживает тот факт, что передовые практики сопровождаемого проживания людей с инвалидностью сегодня часто развиваются при активном участии священников и церковных НКО.

Привлечение новых добровольцев и жертвователей — одна из главных задач благотворительных фондов, в том числе православных служб. Служба «Милосердие» на 80-90% существует за счет благотворительных пожертвований.

Разумный подход

Служба «Милосердие» в Русской Православной Церкви работает как с системными, так и с ситуативными благотворителями. Можно оформить подписку на ежемесячные платежи, а можно сделать единоразовое пожертвование или помочь вещами и продуктами. К тому же, речь идет не только о социальной, но и об экспертной работе. Важно, чтобы поддержку получали люди, которые действительно в ней нуждаются.

У Русской Православной Церкви в каждой епархии есть социальные отделы, задача которых — оказывать помощь нуждающимся. Церковь поощряет инициативы на местах, не принуждая к ним. Всё зависит от конкретного прихода и людей. Синодальный отдел по благотворительности всегда готов оказать экспертную поддержку, в его задачи входит обучение и консультирование новых социальных работников.

Московская служба «Милосердие» оказывает помощь около 30 тыс. людей в год. Наличие собственной инфраструктуры — одна из ее ключевых особенностей. К примеру, Свято-Софийский социальный дом, Центр реабилитации детей с ДЦП, Елизаветинский детский дом, Свято-Спиридоньевская богадельня, Дом для мамы — это НКО, которые входят в состав «Милосердия». Все они работают главным образом за счет пожертвований.

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