На Алтае более 20 детей пострадали после распыления газового баллончика в школе

В Алтайском крае более 20 детей обратились к медикам после распыления газового перцового баллончика в школе в Бийском районе. Инцидент произошел в селе Первомайское в четверг, 13 апреля.

«Сообщение об инциденте в школе села Первомайское Бийского района поступило утром 13 апреля в МУ МВД России «Бийское» от медицинских работников. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место для выяснения всех обстоятельств», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Главного управления МВД по краю.

По предварительной информации, баллончик в учебное заведение принес подросток 2010 года рождения.

По словам подростка, он нашел баллончик накануне. Он сообщил также, что найденный баллончик находился у него в ранце и распылился случайно. По данному факту полицейскими проводится проверка.

Ранее, в конце марта, в Гулькевичском районе Краснодарского края 14 школьников были госпитализированы с отравлением после распыления газового баллончика. По данным правоохранительных органов, баллончик в школу принес девятиклассник. Он распылил содержимое баллончика в мужском туалете на первом этаже. В течение трех часов 14 школьников обратились к медикам.

В январе в Вологодской области ученица седьмого класса принесла флакон духов на занятия и отравила 17 детей и учителя. Девочка прыснула содержимым два раза.