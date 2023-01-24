Под Вологдой семиклассница отравила 17 учеников и учителя духами

В поселке Белоусово Вытегорского района Вологодской области ученица седьмого класса принесла флакон духов и отравила 17 школьников и учителя, сообщило издание «Череповецкая истина» в понедельник, 23 января. Девочка прыснула содержимым два раза.

В материале газеты говорится о том, что эту информацию подтвердила начальник управления образования Вытегорского муниципального района Ольга Грачева.

Сейчас полиция проводит проверку, кроме того, дело находится на контроле Следственного комитета региона и местной прокуратуры. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

11 января стало известно о том, что в Калуге в школе № 50 распылили перцовый баллончик. В Сети об этом писали сообщения очевидцы. Информации о пострадавших не было.