В калужской школе распылили перцовый баллончик

В калужской школе № 50 распылили перцовый баллончик. Об этом в среду, 11 января, пишет газета «Весть» со ссылкой на сообщения очевидцев в Сети.

О пострадавших не сообщается.

Отмечается, что инцидентом заинтересовалась прокуратура. Сейчас по факту происшествия проводят проверку.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в ведомстве.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что ученик седьмого класса распылил баллончик с перцовым газом в коридоре школы в селе Касумкент в Дагестане. После этого троих детей госпитализировали с признаками отравления.