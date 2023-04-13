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HBO выпустила трейлер четвертого сезона «Настоящего детектива»
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HBO выпустила трейлер четвертого сезона «Настоящего детектива»

Компания HBO выпустила трейлер четвертого сезона «Настоящего детектива» с Джоди Фостер
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Фото: HBO
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Компания HBO на своем YouTube-канале 12 апреля опубликовала трейлер четвертого сезона сериала «Настоящий детектив».

Роли детективов исполнили американские актрисы Джоди Фостер и Кали Рейс.

Фостер сыграла детектива города Эннис в штате Аляска. Вместе с напарницей она будет расследовать исчезновение шестерых работников полярной станции. Сезон называется Night Country, поскольку экранное действие происходит во время полярной ночи.

Дата выхода нового сезона пока не названа, однако первые серии зрители увидят уже в 2023 году на стриминговом сервисе HBO Max.

Шкала магии и волшебства: чего ждут фанаты от сериала по Гарри Поттеру
Производством займутся Warner Bros. Television и HBO Max

Ранее в этот день телеканал HBO объявил о запуске производства сериала по книгам о Гарри Поттере. В Twitter-аккаунте HBO выпущен тизер-трейлер с заявлением о том, что создатели выпустят «точную адаптацию культовых книг».

До этого, 4 апреля, компания Warner Bros. рассказала «Известиям», что действительно ведет переговоры о съемках сериала по книгам о Гарри Поттере.

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