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Замглавы МИД Грушко рассказал об ответе РФ на вступление Швеции в НАТО
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Замглавы МИД Грушко рассказал об ответе РФ на вступление Швеции в НАТО

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Фото: Global Look Press/Günter Lenz
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Россия располагает обширным арсеналом, чтобы гарантировать собственную безопасность близ границ Балтийского моря. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По его словам, вступление Швеции в НАТО несет «очевидные риски».

«Увеличивается побережье Балтийского моря под контролем НАТО, существует опасность размещения дополнительных сил и средств, будет происходит милитаризация Севера и Арктики. Всё это, конечно, потребует от нас принятия дополнительных мер предосторожности», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Россия располагает обширным арсеналом такого рода средств и возможных ответов: «Всё будет сделано так, чтобы гарантировать на 100% нашу военную безопасность».

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4 апреля Финляндия передала США документы о присоединении к НАТО и официально стала 31-м членом альянса. В торжественной церемонии приняли участие финский министр иностранных дел Пекка Хаависто, госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Хаависто подписал документ о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс ранее в этот день.

1 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента страны о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, принятое накануне. За одобрение ратификации высказались 276 депутатов турецкого парламента.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022-го. На конец года они смогли получить одобрение 28 из 30 стран блока. В Будапеште и Анкаре спустя некоторое время одобрили вступление Финляндии в альянс.

1 апреля глава шведского МИДа Тобиас Билльстрем отметил, что членство Финляндии в НАТО «не будет полным» до тех пор, пока членом альянса не станет и Швеция. По словам дипломата, в Швеции рады за Финляндию, принятие ее в блок станет «важным шагом вперед» для страны.

В конце марта политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт пока не может одобрить членство Швеции в НАТО из-за ее вмешательства во внутренние дела страны. Орбан указал: шведы должны убедить венгерских депутатов, что такая ситуация не станет проблемой в будущем и не ухудшится с принятием королевства в альянс.

1 февраля Эрдоган исключил членство Швеции в НАТО. Причиной стали акции по осквернению Корана, которые в Швеции провел датский политик при согласовании властей.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Александра Грушко «Известиям»:

«Риски столкновения сил России и НАТО возрастают»

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