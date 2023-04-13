Грушко назвал прием Финляндии в НАТО подпиткой милитаристских амбиций альянса

Россия будет внимательно следить за изменением конфигурации сил на территории Финляндии. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Отвечая на вопрос о необходимости укреплять оборонительную инфраструктуру России на границе с Финляндией после расширения НАТО, высокопоставленный дипломат отметил, что «разумеется» это надо делать.

«Понятно, что это не одномоментный процесс, но решения будут приниматься. Некоторые из них уже были приняты. Безопасность в этом регионе будут обеспечивать Ленинградский военный округ и Карельский корпус», — напомнил он.

Грушко отметил, что при ратификации протокола о вступлении Финляндии в блок никаких изъятий сделано не было. Хотя в момент подготовки этих документов разговор шел о применении норвежской модели.

По его словам, «это серьезное ухудшение региональной и общеевропейской безопасности, где надо будет искать не только ответы на политические вызовы, но и формулировать эти ответы военно-техническими мерами». Понятно и то, что прием Финляндии в альянс будет «подпитывать милитаристские амбиции НАТО на Севере и в Арктической зоне, подрывая саму основу для международного сотрудничества на конструктивной основе в этих регионах».

Во вторник, 4 апреля, Финляндия передала США документы о присоединении к НАТО и официально стала 31-м членом альянса. В торжественной церемонии приняли участие финский министр иностранных дел Пекка Хаависто, госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Александра Грушко «Известиям»:



«Риски столкновения сил России и НАТО возрастают»