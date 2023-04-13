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Грушко отметил риски из-за увеличения линии соприкосновения между РФ и НАТО

Грушко указал на возрастающие риски из-за увеличения линии соприкосновения между РФ и НАТО
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Фото: Global Look Press/Xander Heinl
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Москва видит кратное увеличение рисков в связи с увеличением линии соприкосновения между РФ и НАТО. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

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«Риски, к сожалению, возрастают. Это понимают все. Если мы посмотрим на эволюцию ситуации в сфере безопасности за последние годы в Балтийском регионе, то это как раз очень хороший пример того, как наиболее спокойный в военном и политическом отношении регион общими усилиями НАТО был превращен зону военного соперничества», — сказал он.

По его словам, Балтийскому морю уделялось большое внимание с точки зрения необходимости объединения усилий по защите окружающей среды, наращиванию транспортных возможностей, улучшению логистики, связям между людьми и безвизовому режиму.

«Однако после того, как в члены альянса были приняты страны Балтии, НАТО стал превращать последовательно этот самый спокойный регион в зону повышенной военной активности. Началось это все в 2004 году, когда было принято решение о запуске операции по патрулированию воздушного пространства стран альянса. Истребители стран НАТО стали перехватывать наши воздушные суда — военные и гражданские — над акваторией Балтийского моря. И, говоря по-русски, пошло-поехало. Мы были очень обеспокоены этим развитием событий», — отметил дипломат.

Кроме того, напомнил замглавы МИД РФ, эту обеспокоенность «разделяли многие страны альянса».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Александра Грушко «Известиям»:

«Риски столкновения сил России и НАТО возрастают»

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