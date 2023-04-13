На Украине начали расследование против «Квартал 95» по заявлению УПЦ

Следственный отдел главного управления полиции в Киеве начал досудебное расследование по факту высказываний ведущих студии «Квартал 95» в передаче «Байрактар ​​News», совладельцем которой был украинский президент Владимир Зеленский. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба Украинской православной церкви (УПЦ).

Отмечается, что высказывания артистов прозвучали в декабре прошлого года. Ведущие программы, по сообщению УПЦ, выразили мнение, что неплохо было бы иметь прайс-лист с такими действиями, как «оставить «священное писание» гвоздем на внедорожнике — 50 грн, ударить по левой щеке и автоматически по правой — 100 грн».

В УПЦ сочли, что подобные заявления содержали в себе унижение чести и достоинства граждан в соответствии с их религиозными убеждениями. Кроме того, там обнаружили прямую связь между высказываниями и тем, что в последние месяцы нередки стали случаи применения грубой физической силы в отношении священнослужителей и верующих УПЦ.

Также указывается, что заявление в полицию может подать каждый, кого оскорбили высказывания в программе «Квартал 95».

Днем ранее сообщалось, что митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор обратился в полицию в связи с попыткой захвата кафедрального собора Александра Невского в Каменце-Подольском. Причиной стало то, что с 8 апреля 2023 года группа неизвестных силой пытается заставить религиозную общину кафедрального собора УПЦ перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Кроме того, 11 апреля пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ сообщила, что накануне неизвестный избил епископа Ивано-Франковского и Коломыйского канонической Украинской православной церкви Никиту. В Черновицко-Буковинской епархии также указали на то, что свидетели попросили полицию проверить нападающего на состояние алкогольного и наркотического опьянения, однако правоохранительные органы отказались это делать.

До этого, 5 апреля, сторонники ПЦУ захватили церковь Святого Георгия Победоносца во Львове во время богослужения.

Гонения на УПЦ со стороны украинских властей усилились после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры опубликовали предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.