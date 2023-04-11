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На Украине неизвестный избил епископа Ивано-Франковского и Коломыйского УПЦ

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Фото: соцсети
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Неизвестный избил епископа Ивано-Франковского и Коломыйского канонической Украинской православной церкви Никиту. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ в Telegram-канале.

Нападение на священнослужителя было совершено вечером накануне, 10 апреля, возле Черновицкого епархиального управления.

По данным пресс-службы, есть основания полагать, что нападение было умышленным. Отмечается, что сотрудники полиции, прибывшие на место инцидента, не арестовали злоумышленника. В Черновицко-Буковинской епархии также указали на то, что свидетели попросили полицию проверить нападающего на состояние алкогольного и наркотического опьянения, однако правоохранительные органы отказались это делать.

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Ранее, 8 апреля, сообщалось, что один из сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), который пытался захватить храм канонической УПЦ в селе Липовец Киевской области, умер. Мужчине стало плохо, когда он напал на священника.

До этого, 2 апреля, стало известно, что мужчина, одетый в военную форму Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершил провокацию, напав на священника в храме УПЦ Свято-Покровского кафедрального собора в городе Хмельницкий. После задержания сотрудниками полиции молодой человек сообщил, что он якобы не имеет никакого отношения к ВСУ. Его поступок квалифицировали как «мелкое хулиганство».

1 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Украине на глазах всего мира «насилуют православие», в то время как весь «цивилизованный Запад» продолжает хранить молчание и даже не пытается защищать права человека и религиозную свободу.

Гонения на УПЦ со стороны украинских властей усилились после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры опубликовали предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

В качестве причины закрытия части монастыря назвали якобы выявленные нарушения. В ноябре 2022 года во время обысков на территории лавры СБУ нашла пророссийскую литературу.

Несмотря на волну преследования УПЦ, верующие продолжают собираться возле лавры, у церкви дежурят полицейские. Вместе с ними у входа на территорию храма находятся и сторонники противоборствующей ПЦУ.

1 апреля Службой безопасности Украины наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту Павлу было предъявлено подозрение. Ему вменили сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной розни. Шевченковский суд в Киеве назначил ему домашний арест на два месяца с электронным браслетом в Киевской области, вдали от монастыря. Священнослужитель в свою очередь назвал решение суда о его домашнем аресте политическим заказом.

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