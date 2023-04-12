Российские танкисты уничтожили САУ «Гвоздика» ВСУ в Херсонской области

Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова 12 апреля с гвардейским десантно-штурмовым полком добралась до российских позиций в Херсонской области на самоходной артиллерийской установке (САУ) 2С9 «Нона-С».

«Наступление готовят? Пусть готовят, мы русские, мы всегда готовы принять бой», — отметил старший наводчик батареи гвардейского десантно-штурмового полка с позывным Платон.

Как сообщила корреспондент, российские военнослужащие были вынуждены работать с неподготовленной позиции, поскольку цель пришла внеплановая.

САУ «Гвоздика» пыталась атаковать позиции российских военных, но была уничтожена.

После того как отработали по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сменили огневую позицию, бойцы ВС РФ рассказали военкору, как их сплотила жизнь на передовой.

«Мы жили в одном танке более полугода. Каждый день ты видишь одинаковые лица. Этот человек мне, считай, как брат. Он спасал мою шкуру не раз, и я его тоже», — поделился механик-водитель батареи с позывным Казах.

Ранее, 5 апреля, Минобороны сообщило, что артиллерийские подразделения 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С9 «Нона» Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили технику и живую силу украинских боевиков на правом берегу Днепра.

5 марта артиллерийские подразделения ВДВ России уничтожили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами. Бойцы ВС РФ используют самоходные орудия 2С9 «Нона» калибром 120 мм для уничтожения живой силы и боевой техники ВСУ.

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин 10 февраля рассказал, что для продвижения штурмовых отрядов в районе Кременной военные используют САО «Нона». 120-миллиметровые снаряды установки поражают цель на расстоянии до 13 км.

До этого, 28 ноября, командир батареи САО 2С9 «Нона» с позывным Аргун отметил, что артиллерийское орудие может быстро поражать цели. Он обратил внимание на возможность использовать в орудии не только российские боеприпасы, но и припасы НАТО аналогичного калибра.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».