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Российские военные подавили живую силу ВСУ с помощью САО 2С9 «Нона»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министерство обороны России опубликовало кадры работы расчетов 120-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий (САО) 2С9 «Нона» одного из артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Командир батареи с позывным «Аргун» отметил, что артиллерийское орудие может очень быстро поражать цели.

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«Получаем координаты, выдвигаемся на огневую позицию, быстро ориентируемся и выстреливаем. Пять минут максимум», — рассказал он.

Более того, «Аргун» обратил внимание на возможность использовать в орудии не только российские боеприпасы, но и припасы НАТО аналогичного калибра.

«Вставляется натовский боеприпас, наш порох ― и всё», ― пояснил командир батареи, заметив, что, во-первых, отечественные боеприпасы лучше и, во-вторых, их у российских военных больше.

Чаще всего расчет САО применяет против врага осколочно-фугасный снаряд, но также используются термобарические снаряды (боеприпасы объемного взрыва) или ракетно-реактивные снаряды.

В целом, по мнению командира формирования, противник пока еще не смог отследить места расположения его батареи, поскольку та постоянно двигается и не задерживается на месте.

«Мы видим, что они пытаются нас найти, вычислить, но у них получается это пока, слава Богу, плохо», — подытожил он.

Ранее, 25 ноября, расчеты российских самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» уничтожили несколько танков и бронетранспортеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Очень слаженная работа личного состава позволила быстро занять нужную позицию, нанести удар за буквально считанные минуты и сразу же сменить местоположение, чтобы не быть обнаруженным врагом. В результате, удается сохранить жизни военных.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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