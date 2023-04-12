В Гарварде назвали 536 год самым трудным для выживания людей

Самым худшим годом для жизни за последние 2,5 тыс. лет стал 536 год нашей эры, в нем произошло наибольшее количество катастроф, сообщает научный журнал Science со ссылкой на средневекового историка Майкла Маккормика, преподающего в Гарвардском университете.

Он отмечает, что год начался с густого тумана, который распространился на территории Европы, Ближнего Востока и Азии и погрузил регионы во тьму на 18 месяцев.

Также, по словам Маккормика, летом 536 года температура упала на 1,5–2,5 градуса, что стало началом самого холодного десятилетия за последние 2,3 тыс. лет. В этот же период в Китае выпал снег, из-за чего начались проблемы с урожайностью и, как следствие, с продовольствием, люди были изнурены голодом. В ирландских хрониках зафиксировано «отсутствие хлеба в 536–539 годах». При этом причиной похолодания стало внезапное снижение прозрачности атмосферы в результате извержения исландского вулкана в 539 году.

Впоследствии было зафиксировано еще два мощных извержения вулкана, которые покрыли пеплом Европу и Восток.

Такие суровые условия породили викингов, считает научное сообщество.

Ранее, в начале марта, в Якутии ученые обнаружили алмаз возрастом около 3,6 млрд лет, что делает его древнейшим на Земле. Образец нашли в породах кимберлитовой трубки Удачная в Якутии — на одной из самых крупных месторождений этого минерала в России.