Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Путин одобрил идеи по созданию Российской орбитальной станции
Мир
В секретных документах Пентагона реальные потери ВСУ оценили более чем в 124 тыс.
Мир
МИД рекомендовал россиянам проявлять осторожность в недружественных странах
Культура
Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову
Мир
Экс-разведчик США назвал Зеленского угрозой для всего мира
Политика
МИД рассматривает вопрос посещения американскими дипломатами задержанного Гершковича
Мир
Польша захотела производить снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
Мир
Трасс раскритиковала Макрона и фон дер Ляйен за визит в Китай
Авто
Новый кроссовер BMW установил рекорд мощности
Авто
РСА опроверг сообщения об отказе страховать мотоциклы по ОСАГО
Мир
В Британии заявили о наличии у Украины одного шанса на контрнаступление
Экономика
В ЛНР намерены запустить Стахановский вагоностроительный завод в текущем году
Спорт
ЦСКА обыграл СКА и в рекордный шестой раз вышел в финал Кубка Гагарина

Трасс раскритиковала Макрона и фон дер Ляйен за визит в Китай

0
Фото: REUTERS/Pool/Ludovic Marin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс, выступая в среду, 12 апреля, с речью в консервативном аналитическом центре «Наследие» в Вашингтоне, раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за посещение Китая.

Она считает, что визиты западных лидеров и просьбы в адрес председателя КНР Си Цзиньпина о том, чтобы он поучаствовал в поиске решения конфликта на Украине, — ошибка.

«Я думаю, что это было проявлением слабости. Именно поэтому для президента Макрона ошибочно предполагать, что Тайвань — это что-то не представляющее непосредственного интереса для Европы. Я совершенно не согласна с этим», — отметила Трасс.

По ее словам, Запад не может относиться к Китаю как к традиционному торговому партнеру.

Ездим парой: зачем Эммануэль Макрон взял в Пекин главу Еврокомиссии
И чего ожидать от переговоров по украинской теме

Макрон и фон дер Ляйен были с официальным визитом в Китае с 5 по 7 апреля. 6 апреля Си Цзиньпин провел с ними переговоры.

В ходе этой поездки Макрон заявил, что Китай может сыграть важную роль в ситуации вокруг Украины благодаря сильным связям с Россией.

В свою очередь, фон дер Ляйен отмечала, что на КНР лежит ответственность за мир на Украине. В то же время она выразила надежду на то, что Пекин не будет поставлять оружие России в любом формате.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023