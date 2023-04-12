Трасс раскритиковала Макрона и фон дер Ляйен за визит в Китай
Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс, выступая в среду, 12 апреля, с речью в консервативном аналитическом центре «Наследие» в Вашингтоне, раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за посещение Китая.
Она считает, что визиты западных лидеров и просьбы в адрес председателя КНР Си Цзиньпина о том, чтобы он поучаствовал в поиске решения конфликта на Украине, — ошибка.
«Я думаю, что это было проявлением слабости. Именно поэтому для президента Макрона ошибочно предполагать, что Тайвань — это что-то не представляющее непосредственного интереса для Европы. Я совершенно не согласна с этим», — отметила Трасс.
По ее словам, Запад не может относиться к Китаю как к традиционному торговому партнеру.
Макрон и фон дер Ляйен были с официальным визитом в Китае с 5 по 7 апреля. 6 апреля Си Цзиньпин провел с ними переговоры.
В ходе этой поездки Макрон заявил, что Китай может сыграть важную роль в ситуации вокруг Украины благодаря сильным связям с Россией.
В свою очередь, фон дер Ляйен отмечала, что на КНР лежит ответственность за мир на Украине. В то же время она выразила надежду на то, что Пекин не будет поставлять оружие России в любом формате.