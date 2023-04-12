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Польша захотела производить снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

Моравецкий: Польша готова разместить у себя производство боеприпасов с обедненным ураном
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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Karmann
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Польша готова разместить на своей территории производство боеприпасов с обедненным ураном для американских танков Abrams. Об этом в среду 12 апреля заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в ходе визита на танковый завод в американском Аннистоне.

«Мы стараемся сделать так, чтобы в Польше было размещено производство боеприпасов для танков Abrams, боеприпасов с обедненным ураном», — заявил Моравецкий в эфире Польского телевидения.

При этом боприпасы с обедненным ураном польский премьер назвал суперсовременным оружием.

Моравецкий также напомнил, что в настоящее время Украина испытывает нехватку боеприпасов. Проблему он назвал основной болячкой на восточном фронте. По словам Моравецкого, помочь Украине может польская «программа выстраивания соответствующего потенциала в части боеприпасов».

«Эта программа может быть усилена благодаря тому, что снаряды с обедненным ураном будут производиться и в Польше. Мы очень для этого стараемся. Есть очень большие шансы, чтобы так случилось», — заверил Моравецкий.

Нечистая сила: чем опасна поставка Украине снарядов с обедненным ураном
И как на применение оружия с ядерным компонентом ответит Россия

21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон готов передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Она указала, что Киеву наряду с танками Challenger 2 будут поставляться боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Он применяется в бронебойных подкалиберных снарядах, так как имеет высокую плотность и наносит существенные разрушения после пробития брони.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена будет реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом. Как указал российский лидер, Запад таким образом подтвердил свое намерение воевать до последнего украинца.

В 1999 году такие боеприпасы применялись в ходе бомбардировок Югославии военными НАТО. Как заявил в июле прошлого года профессор, ученый-токсиколог Радомир Ковачевич, из-за применявшихся снарядов с обедненным ураном негативные последствия для своего здоровья будут ощущать еще 60 будущих поколений сербов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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