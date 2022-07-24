Эксперт заявил об опасности ударов НАТО для поколений сербов из-за заражения ураном

Из-за применявшихся в ходе бомбардировок Югославии в 1999 году военными НАТО снарядов с обедненным ураном негативные последствия для своего здоровья будут ощущать еще 60 будущих поколений сербов. Об этом заявил 24 июля профессор, ученый-токсиколог Радомир Ковачевич.

Бывший начальник Центра радиационной защиты Сербии осмотрел свыше 200 тыс. человек, исследуя последствия влияния обедненного урана и других элементов на окружающую среду и население.

«Можно ожидать серьезных влияний на потомство и после 1800 лет. Репродуктивный возраст составляет 30 лет, умножаем этот возраст на 60, и мы получим число, о котором я говорю, то есть 60 поколений», — цитирует Ковачевича издание «Вечерне новости».

Ученый пояснил, что уран практически вечен, а период его полураспада составляет 4,5 млрд лет. В случае, если он попадает в организм респираторным путем или с едой, то он остается внутри от 2 до 5 тыс. дней.

«Организм борется, выводит его при помощи работы печени и почек, но если уран попадает в костные ткани скелета, то он больше не выводится. От него постоянно имеется радиоактивный фон и токсичность. Поэтому следует ожидать увеличения роста гематологических заболеваний и многих других болезней, включая рак», — полагает ученый.

Ковачевич также предупредил, что полученные данные о превышении в 500 раз содержания урана в крови жертв бомбардировок имеют серьезный научный фундамент и станут важным аргументом в последующих в будущем судебных процессах против НАТО.

11 июня спецпредставитель Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин напомнил, что в 1999 году НАТО 78 дней бомбила Югославию без санкции Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что в результате взрывов погибли более 2,5 тыс. человек, включая 79 детей. Еще более миллиона человек стали беженцами.

В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в момент бомбежек Югославии «началась эрозия всех основ мирового порядка, что вылилось в кризис европейской безопасности».

В сентябре 2019 года Захарова заявила, что США должны извиниться за бомбежки Югославии в 1999 году и выплатить компенсации родственникам погибших и пострадавшим. Она напомнила о раненых и потерявших здоровье из-за снарядов с обедненным ураном.

Североатлантический альянс проводил военную операцию в Югославии с 24 марта по 10 июня 1999 года. Она носила официальный статус гуманитарной интервенции.

Поводом для начала вооруженного конфликта стало требование независимости Косово, бывшей части Югославии. Для урегулирования конфликта Белград ввел в Косово армию и отказался пускать туда войска НАТО. В ответ на это силы Североатлантического блока выпустили ракеты и бомбы. За всё это время на страну в центре Европы упали 3 тыс. крылатых ракет и 80 тыс. т. бомб. Во время бомбежек — по официальным данным — погибли 1,7 тыс. человек, из которых 400 — дети. Югославской армии пришлось сдаться. Косово взяли под контроль войска НАТО.

Окружной суд Белграда в 2000 году признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной Республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта. В итоге Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.