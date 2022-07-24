Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МВД Сербии Вулин сообщил об угрозах иностранной спецслужбы
Мир
ВС России уничтожили 70% личного состава двух батальонов 10-й бригады ВСУ
Мир
Трамп заявил о существовании в мире только женского и мужского гендера
Мир
Оппозиция ФРГ раскритиковала жену Шольца за выброшенные в мусор документы
Мир
Пенсионеры и бюджетники Харьковской области получили первые выплаты
Армия
ВС РФ нанесли удар по судоремонтному заводу в Одессе
Мир
В офисе Зеленского заявили об ожидании от Запада до 30 единиц РСЗО
Общество
В Сочи за минувшие сутки выпало 90% месячной нормы осадков
Мир
Захарова заявила об ударе РФ «Калибром» по военному катеру в порту Одессы
Общество
В Сочи после ливней восстановили движение на трассах
Мир
СМИ сообщили о сводящих с ума Байдена действиях Эрдогана

Эксперт заявил об опасности ударов НАТО для поколений сербов из-за заражения ураном

0
Фото: ТАСС/EPA/VALDRIN XHEMAJ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за применявшихся в ходе бомбардировок Югославии в 1999 году военными НАТО снарядов с обедненным ураном негативные последствия для своего здоровья будут ощущать еще 60 будущих поколений сербов. Об этом заявил 24 июля профессор, ученый-токсиколог Радомир Ковачевич.

Ни вашим ни нашим: почему Сербия раздражает и Москву, и Запад
Как долго удастся Белграду балансировать

Бывший начальник Центра радиационной защиты Сербии осмотрел свыше 200 тыс. человек, исследуя последствия влияния обедненного урана и других элементов на окружающую среду и население.

«Можно ожидать серьезных влияний на потомство и после 1800 лет. Репродуктивный возраст составляет 30 лет, умножаем этот возраст на 60, и мы получим число, о котором я говорю, то есть 60 поколений», — цитирует Ковачевича издание «Вечерне новости».

Ученый пояснил, что уран практически вечен, а период его полураспада составляет 4,5 млрд лет. В случае, если он попадает в организм респираторным путем или с едой, то он остается внутри от 2 до 5 тыс. дней.

«Организм борется, выводит его при помощи работы печени и почек, но если уран попадает в костные ткани скелета, то он больше не выводится. От него постоянно имеется радиоактивный фон и токсичность. Поэтому следует ожидать увеличения роста гематологических заболеваний и многих других болезней, включая рак», — полагает ученый.

Ковачевич также предупредил, что полученные данные о превышении в 500 раз содержания урана в крови жертв бомбардировок имеют серьезный научный фундамент и станут важным аргументом в последующих в будущем судебных процессах против НАТО.

11 июня спецпредставитель Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин напомнил, что в 1999 году НАТО 78 дней бомбила Югославию без санкции Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что в результате взрывов погибли более 2,5 тыс. человек, включая 79 детей. Еще более миллиона человек стали беженцами.

В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в момент бомбежек Югославии «началась эрозия всех основ мирового порядка, что вылилось в кризис европейской безопасности».

В сентябре 2019 года Захарова заявила, что США должны извиниться за бомбежки Югославии в 1999 году и выплатить компенсации родственникам погибших и пострадавшим. Она напомнила о раненых и потерявших здоровье из-за снарядов с обедненным ураном.

Североатлантический альянс проводил военную операцию в Югославии с 24 марта по 10 июня 1999 года. Она носила официальный статус гуманитарной интервенции.

Поводом для начала вооруженного конфликта стало требование независимости Косово, бывшей части Югославии. Для урегулирования конфликта Белград ввел в Косово армию и отказался пускать туда войска НАТО. В ответ на это силы Североатлантического блока выпустили ракеты и бомбы. За всё это время на страну в центре Европы упали 3 тыс. крылатых ракет и 80 тыс. т. бомб. Во время бомбежек — по официальным данным — погибли 1,7 тыс. человек, из которых 400 — дети. Югославской армии пришлось сдаться. Косово взяли под контроль войска НАТО.

Окружной суд Белграда в 2000 году признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной Республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта. В итоге Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022