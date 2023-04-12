Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания народного артиста РФ Андрею Леонову. Документ опубликован 12 апреля на официальном портале правовой информации.

«За большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства присвоить почетное звание «Народный артист Российской Федерации» Леонову Андрею Евгеньевичу — артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», — говорится в указе.

Андрей Леонов — сын народного артиста СССР Евгения Леонова. Известен по ролям в сериале «Папины дочки», фильме «Обыкновенное чудо», спектаклях «Ленкома».

Этим же указом Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву. Он отмечен за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции.