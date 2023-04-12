В Италии объявили режим ЧС из-за роста числа мигрантов

В Италии объявлено чрезвычайное положение из-за большого скопления мигрантов. Об этом в среду, 12 апреля, пишет Al Jazeera.

«Решение было принято кабинетом министров после резкого роста числа мигрантов, прибывающих вдоль южных берегов страны», — говорится в сообщении издания в Twitter.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на полгода на всей территории страны.

Это решение прокомментировала «Известиям» доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Елена Маслова. По ее словам, сообщения о миграционном кризисе в Италии — не выдумка СМИ, а реальное положение вещей. Цифры говорят о том, что в республике происходит кратное увеличение числа нелегальных мигрантов.

В то же время, добавила эксперт, ввод режима ЧС означает увеличение полномочий премьер-министра Джорджи Мелони, которая в сложившейся ситуации может принимать законы в обход парламентского голосования.

Ранее, 1 марта, премьер-министр Италии заявила, что Европа находится под угрозой беспрецедентного миграционного давления. Она указала, что Евросоюз (ЕС) должен установить правила, которые помогут отличать беженцев и перемещенных лиц от тех, кто стремится приехать в Европу «по экономическим причинам».

Незадолго до этого у берегов Италии затонуло судно с выходцами из Ирака, Ирана, Пакистана и Сирии. По данным экстренных служб, тогда погибли 62 человека, пострадали по меньшей мере 80 человек.