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В МГИМО оценили ввод в Италии режима ЧС из-за миграционного кризиса

Доцент МГИМО Маслова: режим ЧС в Италии позволяет премьеру принимать законы в обход парламента
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Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
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Режим чрезвычайной ситуации в Италии позволяет премьер-министру принимать законы в обход парламентского голосования. Об этом 12 апреля «Известиям» сообщила доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Елена Маслова.

Ранее в этот день «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительственного дворца Киджи сообщило, что совет министров Италии на полгода объявил режим чрезвычайной ситуации на всей национальной территории «в связи с исключительным увеличением потока мигрантов, прибывающих в страну по средиземноморским маршрутам».

«Действительно, сейчас в Италии миграционный кризис, это не какая-то надумка СМИ. Цифры говорят о том, что происходит кратное увеличение числа нелегальных мигрантов, которые прибывают к итальянским берегам», — сказала Маслова.

Что касается режима чрезвычайной ситуации, то его нужно рассматривать в более широком контексте, не только в миграционном, отметила эксперт.

«Ввод режима ЧС для итальянской политики означает увеличение полномочий для премьера в принятии решений, то есть увеличивается возможность премьер-министра принимать законы в обход парламентского голосования. При этом законы могут быть по любой повестке, не только по миграции. Это вызывает критику среди общества и оппозиции, поскольку указывает на недостаток демократии в первую очередь», — сказала она.

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1 марта премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа находится под угрозой беспрецедентного миграционного давления.

По мнению Мелони, Евросоюз должен установить правила, которые помогут отличать беженцев и перемещенных лиц от тех, кто стремится приехать в Европу «по экономическим причинам».

Премьер Италии написала в Брюссель после трагедии в море, произошедшей у южных берегов Италии 26 февраля. По данным экстренных служб, тогда погибли 62 человека, пострадали по меньшей мере 80 человек.

На борту затонувшей лодки находились выходцы из Ирака, Ирана, Пакистана и Сирии.

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