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Улицы в честь Дарьи Дугиной и Александра Захарченко появились в Мелитополе

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Фото: РИА Новости
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В Мелитополе в Запорожской области появились улицы имени журналистки Дарьи Дугиной и первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. Соответствующий указ о переименовании улиц в среду, 12 апреля, подписала мэр города Галина Данильченко.

Отмечается, что при принятии решения учитывалось мнение жителей Мелитополя, а также комментарии историков, обращения от трудовых коллективов и общественных организаций.

«Эксперты сошлись во мнении, что главное для нас — сохранение исторической памяти, нашей истинной истории и правды. Например, в городе будет улица Екатерины Великой и улица Ленина, также будет улица имени Дарьи Дугиной, как героя современности», — написала Данильченко в Telegram-канале, приложив к публикации текст документа.

В указе говорится, что улица Петра Дорошенко, например, стала улицей Горького, Медовая — улицей Гайдара, улица Украинская — улицей Советской. Также в городе появилась улица Корнея Чуковского.

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30 января сообщалось, что более чем 80 топонимам в Мелитополе вернут названия 55 улиц, 30 переулков и одной площади, которые ранее сменили власти Украины. Решение было принято в связи с обращениями граждан. Дальниченко указала на то, что в 2016 году многие улицы были переименованы в честь «украинских нацистских идеологов» в рамках декоммунизации. Исторические названия при этом подверглись попытке стирания.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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