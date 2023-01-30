В Мелитополе вернут прежние названия более чем 80 топонимам

Более чем 80 топонимам в Мелитополе вернут названия, которые ранее сменили власти Украины. Об этом 30 января сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко в своем Telegram-канале.

Решение было принято в связи с обращениями граждан. Дальниченко указала на то, что в 2016 году многие улицы были переименованы в честь «украинских нацистских идеологов» в рамках декоммунизации. Исторические названия при этом подверглись попытке стирания.

«Теперь, когда Запорожская область стала частью большой страны, настало время восстановить историческую справедливость. Соответствующий указ подписан врио губернатора Запорожской области и вступил в силу», — написала она.

В публикации отмечается, что будут возвращены названия 55 улиц, 30 переулков и одной площади.

25 января в украинском городе Луцке переименовали 17 улиц, названия которых связаны с Россией и СССР. Изменения коснулись улиц, которые, в частности, носили имена ученого-химика Дмитрия Менделеева, физика Игоря Курчатова, математика Николая Лобачевского, писателя Владимира Короленко и художника Ивана Шишкина. Новые топонимы станут действительны 1 мая.

До этого, 13 января, в Первомайском в Харьковской области Украины утвердили список объектов, названия которых пройдут процесс декоммунизации. Новые имена получат проспект, улицы, переулки и въезд по населенным пунктам общины.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.