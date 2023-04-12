Врач назвал единственный способ ранней диагностики рака

Большая проблема в лечении онкологических заболеваний заключается в том, что зачастую их обнаруживают поздно. О том, как выявить онкологию на ранней стадии, «Известиям» 12 апреля рассказал врач-радиолог, профессор, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС).

По его словам, чаще всего пациенты обращаются к врачам, когда проявляются первые симптомы, такие как нарушение работы ЖКТ, потеря веса и аппетита, боли и другие.

«Рак — очень коварная болезнь, которая на начальных стадиях протекает бессимптомно, и в этом заключается самая большая опасность. В основном симптомы начинают проявляться лишь тогда, когда злокачественная опухоль достаточно разрослась и дала метастазы. На этом этапе прогноз будет не таким благоприятным, хотя современные методы лечения позволяют не терять надежду в любой, даже самой сложной ситуации», — рассказал Либсон.

При этом он отметил, что единственный способ обнаружить заболевание на начальных стадиях, когда опухоль еще не достигла больших размеров и не начался процесс метастазирования, — проходить онкоскрининги на раннюю диагностику рака.

В первую очередь, по его словам, это должны делать люди, у близких родственников которых в молодом возрасте (до 40 лет) был обнаружен рак.

«Существуют наследственные формы онкологических заболеваний, и они очень распространены. Чаще всего это рак молочной железы, рак яичников, рак предстательной железы. Их развитию способствуют мутации в генах BRCA1 и BRCA2. Уже доказано, что эти мутации передаются от родителей к детям и могут провоцировать образованию злокачественных опухолей у обоих полов», — подчеркнул онколог.

Например, если у матери был рак молочной железы в молодом возрасте, особую бдительность стоит проявлять не только дочерям, но и сыновьям, у которых есть риск развития рака предстательной железы. Чтобы узнать о наличии таких мутаций, необходимо провести генетические тесты. В случае если наличие мутации подтвердится, необходимо регулярно — не реже одного раза в год проходить скрининг и находиться под наблюдением врача-специалиста, посоветовал Либсон.

Также, по его словам, бдительность нужно проявлять тем людям, у родственников которых в возрасте до 50 лет был обнаружен рак толстой кишки или легкого, пациентам с синдромом множественных эндокринных неоплазий (МЭН) и синдромом Линча.

«Повышенное внимание своему здоровью стоит уделять курильщикам. У них существует повышенный риск развития онкологических заболеваний. Не только рака легкого, но и рака мочевого пузыря, ротовой полости и гортани. Например, риск возникновения рака легкого у курильщиков выше в семь раз по сравнению с теми, кто не курит. Поэтому курильщикам рекомендуется не реже одного раза в год делать КТ легких», — предупредил врач.

Также он посоветовал регулярно посещать врачей тем, кто работает на вредных производствах или подвергался радиационному воздействию.

«Хочется подчеркнуть, что всем людям, даже без генетической предрасположенности к онкологическим заболеваниям и без отягощенного анамнеза, стоит проходить обследования согласно возрасту: с 40 лет маммографию для женщин, с 50 лет — колоноскопию для женщин и мужчин. Так шансы обнаружить раковую опухоль на начальных этапах развития многократно возрастают», — подытожил Либсон.

13 марта главный онколог «СМ-Клиники», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков назвал «Известиям» продукты, способствующие развитию рака кишечника. Так, по его словам, самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний является копченая колбаса.