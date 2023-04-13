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Производители предрекли рост цен на мебель в России

Mr.Doors: рост цен на мебель может произойти уже во второй половине II квартала года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Россиян в ближайшее время ожидает рост цен на мебель. Повышения на 10–15 % возможно уже во второй половине II квартала 2023 года. Такой прогноз «Известиям» представил генеральный директор мебельной компании Mr.Doors Сергей Шихов.

По мнению эксперта, в некоторых сегментах рынка эти цифры могут быть больше, если зависимость от иностранных партнеров сильнее.

Первая причина, из-за которой могут повыситься цены — рост курса валют, которую российские производители продолжают использовать в расчетах с поставщиками, сказал он.

«В перспективе года мы не ожидаем существенного укрепления курса рубля, в первую очередь из-за снижения нефтегазовых доходов страны. А вот укрепление валюты, начавшееся еще с конца прошлого года и неизменно усиливающееся, напрямую сказывается на издержках российских компаний. И если в конце прошлого года евро закупался на уровне 62–65 рублей, то сейчас он стоит ближе к 90 рублям, а это более 40% роста», — сказал Шихов.

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Также он отметил, что влияет на рост цен и ужесточение санкций в отношении параллельного импорта.

«Такие популярные страны для параллельного импорта, как Турция и Казахстан, стали менее доступны для ввоза сложных европейских товаров. К ним, например, относятся запчасти для станков. Как следствие — либо увеличивается цена таких товаров, либо усложняется логистика, что также увеличивает в итоге стоимость. На сегодняшний день расходы на ввозимые запчасти без учета курса валюты выросла на 10–15 %», — пояснил он.

Продолжая тему логистических издержек, эксперт отметил, что рост стоимости дизельного топлива относительно IV квартала 2022 года составляет порядка 7,5%, что особо имеет значение для игроков мебельного рынка, имеющих федеральную представленность.

Дополнительным триггером в ситуации ожидаемого роста цен в ближайшие месяцы может стать увеличение стоимости электроэнергии, отмел Шихов.

Эксперт добавил также, что аналитики компании отметили на конец прошлого года рост заказов в рассрочку и уверены в сохранении этого тренда в 2023-м.

«Финансовые инструменты типа рассрочки — одно из оптимальных решений для потребителя сегодня. Это позволяет и зафиксировать цену на момент заказа и распределить финансовую нагрузку», — заключил он.

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Ранее, 16 марта, в российской Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) сообщили, что импортные пошлины на деревянную и мягкую мебель, а также матрасы из Европы могут повысить с 8,5–12% до 50%. Уточнялось, что новый размер сбора будут применять к производителям из недружественных стран. Отмечалось, что работу в этом направлении ведут Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития.

До этого, 20 января, в российской Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности рассказали «Известиям», что объем производства мебели в России в 2022 году увеличился по сравнению с 2021-м в денежном выражении на 15,2%, до 356 млрд рублей. Одним из факторов успешного развития мебельной отрасли в стране в ассоциации назвали грамотную ценовую политику ведущих игроков рынка РФ.

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