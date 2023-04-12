Врач назвала последствия для здоровья из-за неправильного выхода из поста

Возвращение к обычной пище после поста должно быть постепенным, иначе это может привести к проблемам со здоровьем. О том, как правильно выходить из поста и чем может быть опасно пренебрежение этими правилами, «Известиям» 12 апреля рассказала врач, гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Великий пост у христиан, который длился 48 дней, закончится 15 апреля. На следующий день, в Пасху, снимаются все пищевые запреты. Как обратила внимание врач, на традиционном для этого православного праздника столе обычно много выпечки и жирной пищи. Однако для организма такая резкая смена рациона может стать стрессом.

В частности, она отметила, что за время поста организм привыкает к растительному рациону, поэтому требуется время для адаптации к большему разнообразию в еде. В самых легких случаях, по ее словам, человек может почувствовать тяжесть в животе.

«Это связано с тем, что пища медленно продвигается по желудочно-кишечному тракту из-за обилия животных белков и жиров, и с непривычки это ощутимо. Из-за переедания в первые дни после поста некоторые жалуются на отрыжку, изжогу, горечь во рту», — объяснила Кашух.

При этом врач обратила внимание, что временный дискомфорт может быть не единственным последствием резкого перехода от щадящего постного меню к жирной пище — внезапные перемены в рационе могут повредить поджелудочную железу и привести к развитию или обострению острого панкреатита.

«Типичные проявления панкреатита — сильная боль в верхних отделах живота, рвота, высокая температура тела. Кроме алкоголя, поджелудочную железу нагружают жареная и жирная еда, копчености, соленья, сдобная выпечка — то есть блюда с традиционного пасхального стола. При панкреатите клетки поджелудочной железы постепенно разрушаются, и орган больше не может функционировать. В некоторых случаях требуется даже операция, чтобы устранить последствия болезни», — предупредила врач.

Сочетание жирной пищи и алкоголя противопоказано также людям с камнями в желчном пузыре, так как они входят в зону риска по развитию панкреатита.

Поэтому, по ее словам, важно возвращаться к животной пище постепенно, не допуская переедания, — это поможет организму безопасно адаптироваться к новому рациону.

«В первые дни после поста рекомендуется отказаться от алкоголя, особенно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. А продукты животного происхождения следует добавлять в рацион постепенно. Если самочувствие хорошее, уже через неделю можно вернуться к привычному рациону, как до поста», — посоветовала Кашух.

Накануне, 11 апреля, в тот же день гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев рассказал, что переизбыток в суточном потреблении яиц может привести к тяжести в животе за счет большого количества белка и жиров. В этой связи он рекомендовал съедать не более четырех яиц в сутки, в том числе на Пасху.