Стали известны подробности смерти писателя Эдуарда Багирова

Писатель и блогер Эдуард Багиров, о смерти которого стало известно 12 апреля, был ранее госпитализирован с желудочно-кишечным кровотечением в больницу в Москве. Об этом рассказал источник «Известий».

По информации собеседника, 47-летнего Багирова забрали в больницу 1 апреля. К моменту приезда скорой помощи писатель уже находился в тяжелом состоянии и без сознания.

В больнице Багиров проходил лечение, однако оно не дало результатов, и позднее он там скончался.

О смерти Багирова ранее в этот день сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Эдуард Багиров — известный блогер, автор романов «Гастарбайтер», «Любовники» и «Идеалист». Он также является сооснователем портала «Литпром» вместе с писателем Сергеем Минаевым.