Умер писатель Эдуард Багиров

Писатель Эдуард Багиров скончался на 48-м году жизни. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила в своем Telegram-канале главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь», — написала она.

По данным СМИ, Багиров находился в коме последнюю неделю, у него отказывали органы.

Эдуард Багиров — известный блогер, автор романов «Гастарбайтер», «Любовники» и «Идеалист». Он также является сооснователем портала «Литпром» вместе с писателем Сергеем Минаевым.