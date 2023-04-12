Поддержка DirectX 11 в Resident Evil 2, 3 и 7 через Steam прекратится с 12 июля

Компани Capcom 12 апреля объявила, что Steam-версии Resident Evil (RE) 7, а также ремейки RE 2 и RE 3 с технологией DirectX 11 прекратят поддерживаться 12 июля 2023 года.

Отмечается, что после 12 июля Capcom не может гарантировать работоспособность игр при использовании старых версий.

Летом прошлого года эти игры получили обновление, которое добавило трассировку лучей. Опция поддерживалась только на DirectX 12, но игроки потребовали от Capcom, чтобы всё работало и с DirectX 11.

Однако в итоге компания приняла решение, что с 12 июля поддержка DirectX 11 на данных играх прекратится.

Ранее сообщалось, что ремейк хоррор-игры Resident Evil 4, релиз которой состоялся 24 марта, установил рекорд серии по количеству одновременных игроков в Steam. Число активных игроков в первый день после выхода составило более 135 тыс. человек.