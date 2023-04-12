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Кениец выдал себя за женщину на первенстве по шахматам ради награды

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Фото: Chess Kenia
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Кениец принял участие в Открытом чемпионате страны по шахматам, выдав себя за женщину. Мужчину разоблачили и аннулировали все одержанные победы, сообщил 10 апреля профильный портал Chess.com.

Игрок зарегистрировался под именем Миллисент Авуор для участия в женской секции первенства. На соревнования мужчина приходил в традиционной для мусульманок одежде и никабе с прорезью для глаз. При этом он ни с кем не говорил, а на вопросы отвечал письменно.

В ходе турнира шахматист дважды победил экс-чемпионку соревнований Глорию Джумбу, а также выиграл у сильнейшей шахматистки Уганды Ампайры Шакиры, чем и вызвал подозрение судей.

Как пояснил главный арбитр Энтони Кионга, персонал изначально не хотел вмешиваться в происходящее, так как полагал, что имеет дело с ортодоксальной мусульманкой. Однако с течением времени судьи заметили, что у человека была не характерная для женщин походка и он носил мужскую обувь.

После четвертой партии судьи отвели игрока в отдельное помещение, где попросили документы, удостоверяющие личность. Шахматист оказался студентом университета Найроби. Он извинился за поступок.

Самозванец, имя которого не называется, признался, что нуждался в деньгах и решил выиграть главный приз в размере $3815. Его исключили из соревнований. Набранные им очки аннулировали и присудили ранее проигравшим аферисту участницам.

Общий призовой фонд турнира Kenya Open в этом году составляет $42 тыс. В женской секции разыгрывается 10 призов.

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Ранее в апреле в США выступили с требованием запретить биологическим спортсменам-мужчинам, которые идентифицируют себя как лица другого пола, соревноваться с женщинами. Во многих видах спорта мужчины рождаются с врожденными физическими и спортивными преимуществами и заставлять женщин конкурировать с ними несправедливо, отметили авторы петиции.

В конце марта 2023 года совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) утвердил решение о запрете трансгендерным спортсменам участвовать в турнирах с женщинами.

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