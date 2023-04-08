В США запустили петицию о запрете мужчинам-спортсменам выдавать себя за женщин

В США выступили с требованием запретить биологическим спортсменам-мужчинам, которые идентифицируют себя как лица другого пола, соревноваться с женщинами. Соответствующая петиция размещена на сайте американской правозащитной группы PragerU после того, как американский трансгендерный боец Феллон Фокс нанес тяжелые травмы уже второй сопернице-женщине.

Авторы отмечают, что во многих видах спорта мужчины рождаются с врожденными физическими и спортивными преимуществами и заставлять женщин конкурировать с ними несправедливо.

«Никакая хирургия не может уравнять возможности мальчиков и девочек в высокофизических видах спорта, включая бег, прыжки, бои, поднятие тяжестей и многое другое. Женщины и девочки заслуживают справедливого шанса воспользоваться возможностями, которые предлагает спорт», — говорится в петиции.

Ранее, в январе прошлого года, в США был принят указ о предотвращении дискриминации на основе гендерной идентичности или сексуальной ориентации. Согласно документу, мужчинам и мальчикам, которые идентифицируют себя как женщины, разрешено заниматься женским спортом и пользоваться туалетами и раздевалками, предназначенными для женского пола.

В конце августа из-за несогласия с соответствующим указом группа из 20 штатов подала иск против администрации президента США Джо Байдена. Как отметил генеральный прокурор штата Теннесси Герберт Слейтери, постановление президента подразумевает «весьма противоречивые вопросы», а именно необходимость разрешать биологическим мужчинам участвовать в женских спортивных командах.

В конце марта 2023 года совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) утвердил решение о запрете трансгендерным спортсменам участвовать в турнирах с женщинами. Как заявил президент организации Себастьян Коу, в отличие от DSD-атлетов, трансгендеры не могут выступать в соревнованиях по легкой атлетике с женщинами вне зависимости от дисциплины. По его словам, с 31 марта они исключены из рейтинга женской легкой атлетики.