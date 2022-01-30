Трамп пообещал запретить участие трансгендеров в женском спорте

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал после возвращения к власти запретить трансгендерам участвовать в женских спортивных состязаниях.

По мнению политика, участие биологических мужчин в женском спорте является нелепым.

«Слышали о мужчине, который в команде по плаванию одной школы, которую я хорошо знаю? Там рекорд держался 11 лет, а он превысил его на 38 секунд», — заявил он во время митинга в техасском городе Конро 29 января.

Кроме того, Трамп указал на нечестные условия для спортивной борьбы между трансгендерами и женщинами. В частности, в случае с поднятием тяжести «мужик выходит и одной рукой бьет рекорд, который держался 20 лет», указал бывший президент.

Он подчеркнул, что намерен исправить текущее положение вещей при победе его соратников в обеих палатах конгресса по итогам промежуточных выборов в ноябре.

«Мы вернем Америку и в 2024 году вернем этот прекрасный, прекрасный дом, который белый. Он такой великолепный. Мы его все любим. Мы вернем Белый дом», — резюмировал Трамп.

В январе прошлого года в США был принят указ о предотвращении дискриминации на основе гендерной идентичности или сексуальной ориентации. Согласно документу, мужчинам и мальчикам, которые идентифицируют себя как женщины, разрешено заниматься женским спортом и пользоваться туалетами и раздевалками, предназначенными для женского пола.

В конце августа из-за несогласия с соответствующим указом группа из 20 штатов подала иск против администрации президента США Джо Байдена. Как отметил генеральный прокурор штата Теннесси Герберт Слейтери, постановление президента подразумевает «весьма противоречивые вопросы», а именно необходимость разрешать биологическим мужчинам участвовать в женских спортивных командах.