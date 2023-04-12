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Певец SHAMAN выпустил новую песню «Мы»

Певец SHAMAN выпустил новую песню «Мы», посвященную русской национальной идее
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Фото: youtube.com/SHAMAN
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Певец SHAMAN выпустил новую песню «Мы», посвященную русской национальной идее. В клипе, премьера которого состоялась 12 апреля, в День космонавтики, он показал тех, с кем связывает грядущее процветание страны.

Сразу все поколения и эпохи в истории государства SHAMAN примиряет и объединяет простой максимой, открывающей клип: «Мы — это наше великое прошлое, настоящее и будущее». Следом тысячный хор жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) трижды гордо восклицает: «Мы!». В записи песни приняли участие рекордные 1000 голосов.

Главными персонажами клипа «Мы» стали не выдуманные, а настоящие герои — дети, несмотря на свой юный возраст, уже добившиеся феноменальных результатов. В частности, это получивший огнестрельное ранение и спасший двух маленьких девочек в Брянской области, 10-летний Федор Симоненко. Ранее в этот день за проявленное мужество и самоотверженность его наградили медалью «За отвагу».

Также в участие в клипе принял нападающий команды по следж-хоккею хоккейного клуба «Реванш» 12-летний Тимур Ашуров. Спортсмен с ограниченными возможностями и неограниченными способностями из Подольска является членом группы испытателей роботизированных бионических протезов отечественной компании «Моторика».

Помимо этого, в клипе снялся трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по шахматам, самый молодой международный мастер в истории России 14-летний Савва Ветохин.

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1 октября 2022 года сообщалось, что в топ российского YouTube попало исполнение гимна России SHAMAN с президентом РФ Владимиром Путиным на Красной площади в Москве. Гимн прозвучал на концерте «Выбор народа. Вместе навсегда». Мероприятие прошло 30 сентября после подписания в Кремле документов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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